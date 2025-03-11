Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Не актёры, а попрошайки и торгаши: нет сил больше терпеть наглость артистов и непомерные растраты на них

Не актёры, а попрошайки и торгаши: нет сил больше терпеть наглость артистов и непомерные растраты на них

Записки актёра Здравствуйте! Иногда я сижу и недоумеваю: с какой стати у нас артистов носят на руках, пишут о них с придыханием, будто они не исполнители ролей, а правители судеб и носители откровений? Каждый их шаг — как событие мирового масштаба, а очередной пост в соцсетях — чуть ли не манифест эпохи.

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Комментарии
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Алекс Сэм
К сожалению хороших фильмов и сериалов в последнее время не снимают в России в том числе и поэтому мне кажется что если любого актёрешку считающего себя мэтром заменить на другого с меньшими амбициями говяное кино от этого хуже не станет.
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2 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Полностью согласна с автором!
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2 час.
sa
svet alex
До тошноты надоели в рекламе эти маликовы, безруковы, гармаши и прочая дрянь, эти идиотики петросяны а ну ка всех вместе, и другие  голые шоу с тощими и старыми трясущимися телами и петушиными хвостами. Когда же это все кончится!
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27 мин.
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