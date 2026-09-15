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«Я смирился с болезнью Паркинсона, но не уступил ей»: Майкл Джей Фокс растрогал коллег речью на «Эмми-2026» и поблагодарил жену и детей

«Я смирился с болезнью Паркинсона, но не уступил ей»: Майкл Джей Фокс растрогал коллег речью на «Эмми-2026» и поблагодарил жену и детей

Актер Майкл Джей Фокс, известный по роли Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее», растрогал коллег эмоциональной речью на церемонии «Эмми-2026».

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