РБК СТИЛЬ
НовоеИмидж
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РБК СТИЛЬ

2 273 подписчика

4 причины обратить внимание на новую коллекцию Principe di Bologna

4 причины обратить внимание на новую коллекцию Principe di Bologna

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» 1. Сезон в эстетике кастлкора В осенне-зимнем сезоне 2026–2027 стилисты итальянского бренда Principe di Bologna обращаются к эстетике средневековых замков и рыцарских турниров и посвящают ей новую кампанию L'avventura a Rocca di Urbisaglia.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым