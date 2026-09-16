4 причины обратить внимание на новую коллекцию Principe di Bologna

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» 1. Сезон в эстетике кастлкора В осенне-зимнем сезоне 2026–2027 стилисты итальянского бренда Principe di Bologna обращаются к эстетике средневековых замков и рыцарских турниров и посвящают ей новую кампанию L'avventura a Rocca di Urbisaglia.
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