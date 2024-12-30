Кавказ идет к вам: 3 рецепта блюд для новогоднего стола

Северный Кавказ привлекает туристов своей невероятной природой и богатой гастрономической культурой. Новый год — идеальный повод разнообразить праздничное меню и почувствовать атмосферу Кавказа даже вдали от региона.
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