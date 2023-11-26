RuNews
MainБлогЗдоровьеПростые РецептыЭнциклопедия Секса
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RuNews

126 подписчиков

Накрываю стол (нагружаю рулетами из лаваша) за 15 минут. Исчезает всё!

Рулеты из лаваша с разными начинками Закусочные рулеты из лаваша есть и готовить одно удовольствие. Начинка может быть любой: мясная, рыбная, овощная, грибная и даже сладкая фруктовая! Сегодня ты узнаешь, что надо завернуть в лаваш, чтобы получился вкусный и оригинальный рулет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх