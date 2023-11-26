Накрываю стол (нагружаю рулетами из лаваша) за 15 минут. Исчезает всё!

Рулеты из лаваша с разными начинками Закусочные рулеты из лаваша есть и готовить одно удовольствие. Начинка может быть любой: мясная, рыбная, овощная, грибная и даже сладкая фруктовая! Сегодня ты узнаешь, что надо завернуть в лаваш, чтобы получился вкусный и оригинальный рулет.
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