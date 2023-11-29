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Квартира, дом, дача

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В чём различие между балконом и лоджией и можно ли их присоединить к комнате

В чём различие между балконом и лоджией и можно ли их присоединить к комнате

Балконы и лоджии - популярные виды выносных элементов зданий. Присоединение балкона к жилой комнате в панельном доме может стать отличным способом расширить жилую площадь квартиры и создать дополнительное пространство для отдыха или работы.

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