В чём различие между балконом и лоджией и можно ли их присоединить к комнате

Балконы и лоджии - популярные виды выносных элементов зданий. Присоединение балкона к жилой комнате в панельном доме может стать отличным способом расширить жилую площадь квартиры и создать дополнительное пространство для отдыха или работы.
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