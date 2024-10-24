Президент Белоруссии назвал смешными слова Зеленского об окончании СВО в 2025 году. В случае, если украинский президент Владимир Зеленский решит сбросить «грязную бомбу» на Москву, РФ ответит так, что Украина исчезнет.
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