Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Vladimir Lioubimcev
    КЛАСС!!!   МОЛОДЦЫ РЕБЯТА!!!   ТАК ДЕРЖАТЬ!!   Одесса - русский город!!!Морская доставка ...
  • Александр _
    А что вход в порт не возможно закрыть? Еще во время ВОВ удавалось закрыть проходы минами.Морская доставка ...

Морская доставка не прошла

Морская доставка не прошла

Морская доставка не прошла.Российские военные нанесли удар ракетой "Искандер" по контейнеровозу в Одессе, доставившему более ста контейнеров с морскими дронами, беспилотниками и боеприпасами.

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Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
А лучше - превратить порт Одессы в лунный ландшафт.
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12 час.
Александр _
А что вход в порт не возможно закрыть? Еще во время ВОВ удавалось закрыть проходы минами.
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10 час.
Vladimir Lioubimcev
КЛАСС!!!   МОЛОДЦЫ РЕБЯТА!!!   ТАК ДЕРЖАТЬ!!   Одесса - русский город!!!
Ответить
6 час.
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