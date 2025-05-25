Морская доставка не прошла.Российские военные нанесли удар ракетой "Искандер" по контейнеровозу в Одессе, доставившему более ста контейнеров с морскими дронами, беспилотниками и боеприпасами.
Морская доставка не прошла
Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
А лучше - превратить порт Одессы в лунный ландшафт.
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12 час.
Александр _
А что вход в порт не возможно закрыть? Еще во время ВОВ удавалось закрыть проходы минами.
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10 час.
Vladimir Lioubimcev
КЛАСС!!! МОЛОДЦЫ РЕБЯТА!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!! Одесса - русский город!!!
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6 час.
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