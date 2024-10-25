Четыре девушки из Сирии попались на границе в Карелии — их депортируют Пытавшихся нелегально пересечь границу иностранок приговорили к лишению свободы и должны выдворить из России Задержанных еще в апреле в Костомукше четырех гражданок Сирии выдворят из России.
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