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Аргументы и Факты

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Дроны для атаки на предприятие ВПК в Подмосковье везли через Польшу

Дроны для атаки на предприятие ВПК в Подмосковье везли через Польшу

Беспилотники, которые планировалось использовать для атаки на стратегическое оборонное предприятие в Московской области, доставлялись через территорию Польши и других европейских государств, сообщили в ФСБ РФ.

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