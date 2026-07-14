Дроны для атаки на предприятие ВПК в Подмосковье везли через Польшу

Беспилотники, которые планировалось использовать для атаки на стратегическое оборонное предприятие в Московской области, доставлялись через территорию Польши и других европейских государств, сообщили в ФСБ РФ.
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