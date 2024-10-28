«Бюджет, билеты, поехали». Севастопольский бокс в руках молодого, но опытного спортсмена

В начале июля 2024 года Президент федерации бокса Севастополя Ленур Серверович Курсеитов сообщил делегатам конференции о решении покинуть пост руководителя федерации и предложил кандидатуру заслуженного мастера спорта по боксу, трехкратного чемпиона России Максима Валерьевича Коптякова в качестве нового руководителя.