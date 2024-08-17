Бастрыкин заинтересовался неблагополучной семьей из Екатеринбурга

После сообщений федерального телевидения о плохих условиях жизни детей в одном из районов Екатеринбурга, где мать, якобы, злоупотребляет алкоголем и неправомерно расходует детские пособия, начата процессуальная проверка, о ходе которой поручил доложить председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
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