Бастрыкин заинтересовался неблагополучной семьей из Екатеринбурга

После сообщений федерального телевидения о плохих условиях жизни детей в одном из районов Екатеринбурга, где мать, якобы, злоупотребляет алкоголем и неправомерно расходует детские пособия, начата процессуальная проверка, о ходе которой поручил доложить председатель СК РФ Александр Бастрыкин.