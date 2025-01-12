Новый владелец 3D Benchy взбудоражил общественность

Любите вы его или ненавидите, но 3DBenchy - это икона в мире 3D-печати. Созданная в 2015 году как бесплатный инструмент для калибровки принтера, эта маленькая лодочка стала объектом миллионов загрузок на нескольких сайтах обмена файлами для 3D-печати.