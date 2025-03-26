Это называется «зажрались»

Н

НС

сообразительный мальчик. Но вообще дети часто удивляют - р-рраз и вдруг что-нибудь скажет этакое! Хотя про игрушки ещё хочу сказать - мне всё-таки кажется, что раньше игрушки были интереснее. Может быть они были более простыми, но более душевными что ли... Сейчас как посмотришь - вроде бы всего полно(это не только об игрушках, а вообще), а ничего не хочется. НЕ ТО....