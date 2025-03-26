Моя семья. Счас...
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  • НС
    сообразительный мальчик. Но вообще дети часто удивляют - р-рраз и вдруг что-нибудь скажет этакое!   Хотя про игрушки ...Это называется «з...
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Это называется «зажрались»

Это называется «зажрались»

Две недели назад так соскучилась по четырёхлетнему внуку Грише – сил нет. Не виделись с Нового года.

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Комментарии
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Н
НС
сообразительный мальчик. Но вообще дети часто удивляют - р-рраз и вдруг что-нибудь скажет этакое!   Хотя про игрушки ещё хочу сказать - мне всё-таки кажется, что раньше игрушки были интереснее. Может быть они были более простыми, но более душевными что ли... Сейчас как посмотришь - вроде бы всего полно(это не только об игрушках, а вообще), а ничего не хочется. НЕ ТО....
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