Театр абсурда
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Театр абсурда

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Готовится обезоруживающий удар по ВСУ, уверены вражеские эксперты

Готовится обезоруживающий удар по ВСУ, уверены вражеские эксперты

За сутки число пролетов самолетов-разведчиков ВКС РФ возросло в семь раз Автор: Александр Ситников  «В период с 3 по 8 декабря Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ: арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, военной технике и базам горючего.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Бить надо укровермахт всеми средствами, чтобы он сгинул в небытие, а потом нормальный украинский народ, который останется, пусть до конца зачистит бандеровскую заразу.
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8 час.

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