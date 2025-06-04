Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Бауржан Сатпаев
    Таги-задница, вот его имя теперь. Пусть сидит в Баку и не высовывается.Спешно бежит из с...
  • Шеин Никита
    Этот Таги - заде деньги пусть вернёт РФ за свое т.н. "обучение" в высшем учебном заведении и всяких "академиях"! Изуч...Спешно бежит из с...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ  Раз Таги -Заде так гордится своим народом, то лучше всего это ему делать на территории Азербайджана, а не России....Спешно бежит из с...

Спешно бежит из страны: избранник, который при всех подарил сибирские регионы узбекам улетает в Баку

Спешно бежит из страны: избранник, который при всех подарил сибирские регионы узбекам улетает в Баку

Avia.pro - СМИ В Ханты-Мансийском автономном округе разгорелся громкий скандал вокруг избранника местной Думы Халида Таги-Заде, который назвал Югру и часть Тюменской области «исторической родиной узбеков».

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ  Раз Таги -Заде так гордится своим народом, то лучше всего это ему делать на территории Азербайджана, а не России. Говорить о России хотя бы хорошо явно у него не получается - всё глупости какие-то... да потом за них ещё и извиняться приходится. Только кто поверит в искренность таких извинений?
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1 час.
ШН
Шеин Никита
Этот Таги - заде деньги пусть вернёт РФ за свое т.н. &quot;обучение&quot; в высшем учебном заведении и всяких &quot;академиях&quot;! Изучал криминалистику и право, а остался болваном!
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1 час.
Бауржан Сатпаев
Таги-задница, вот его имя теперь. Пусть сидит в Баку и не высовывается.
Ответить
1 час.
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