Avia.pro - СМИ В Ханты-Мансийском автономном округе разгорелся громкий скандал вокруг избранника местной Думы Халида Таги-Заде, который назвал Югру и часть Тюменской области «исторической родиной узбеков».
Спешно бежит из страны: избранник, который при всех подарил сибирские регионы узбекам улетает в Баку
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Раз Таги -Заде так гордится своим народом, то лучше всего это ему делать на территории Азербайджана, а не России. Говорить о России хотя бы хорошо явно у него не получается - всё глупости какие-то... да потом за них ещё и извиняться приходится. Только кто поверит в искренность таких извинений?
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1 час.
ШН
Шеин Никита
Этот Таги - заде деньги пусть вернёт РФ за свое т.н. "обучение" в высшем учебном заведении и всяких "академиях"! Изучал криминалистику и право, а остался болваном!
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1 час.
Бауржан Сатпаев
Таги-задница, вот его имя теперь. Пусть сидит в Баку и не высовывается.
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1 час.
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