Спешно бежит из страны: избранник, который при всех подарил сибирские регионы узбекам улетает в Баку

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Раз Таги -Заде так гордится своим народом, то лучше всего это ему делать на территории Азербайджана, а не России. Говорить о России хотя бы хорошо явно у него не получается - всё глупости какие-то... да потом за них ещё и извиняться приходится. Только кто поверит в искренность таких извинений?