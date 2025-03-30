Аргументы.

— А Луна, на самом деле, плоская. — Ты что, астрономию в школе не изучала? — Это в вашей картине мира она каменный шар.
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— А Луна, на самом деле, плоская. — Ты что, астрономию в школе не изучала? — Это в вашей картине мира она каменный шар.
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