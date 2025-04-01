Поджогом могилы военкора Федорчака в Крыму заинтересовался Бастрыкин

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела по факту поджога могил военкора Александра Федорчака и трех участников специальной военной операции в Крыму.
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