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Поджогом могилы военкора Федорчака в Крыму заинтересовался Бастрыкин

Поджогом могилы военкора Федорчака в Крыму заинтересовался Бастрыкин

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела по факту поджога могил военкора Александра Федорчака и трех участников специальной военной операции в Крыму.

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