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Токаев напомнил Путину казахскую пословицу, описывая сотрудничество с РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России обратился к российскому лидеру Владимиру Путину, приведя казахскую народную пословицу, которой охарактеризовал нынешний уровень взаимодействия между двумя государствами.

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