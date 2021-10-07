Люди платят большие деньги за массажные кресла, спа-салоны и разные другие приятности. Этому котику сильно повезло – у него есть целый пушистый спа-комплекс!The post Крошечный котёнок показал все плюсы иметь огромного пса first appeared on Мур ТВ.