В Рязани отключили отопление и горячую воду на семи улицах 2 апреля

Ограничение связано с проведением ремонт между домами №№ 7 и 9 на улице Тракторные проезд. Ресурса не будет до 17:00 на следующих улицах: 1-й Тракторный проезд в домах №№ 6, 8, 9; 3-й Тракторный проезд в домах №№ 7; Крупской в домах №№19 корпус 1, 19 корпус 2.