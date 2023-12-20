Военнопленный Белоусов: каждый месяц из роты ВСУ дезертируют около 20 человек

Из подразделений ВСУ численностью до роты ежемесячно дезертируют около 15-20 военных. Кроме того, в рядах Вооруженных сил Украины процветает коррупция: платить приходится за отъезд в отпуск или за возможность не выходить на передовую.
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