На Кубани разработали и будут выпускать беспилотники нового поколения – в том числе наземные

Предприятия края активно внедряют новые модели и занимаются конструированием механизмов. Буквально несколько дней назад было принято положительное решение по внедрению новых разработок одним из производителей Новороссийска.
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