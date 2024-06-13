Доллар покинул Мосбиржу: Академик Глазьев задал простой вопрос: "Зачем?"

Академик Глазьев задался вопросом – а зачем на Мосбирже вообще проводили торговлю долларом и евро.После введения новых санкций со стороны США с 13 июня на Московской бирже прекращена торговля долларом и евро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии