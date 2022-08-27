Поставивший нацистскую песню диджей из Щёлкино получил новое наказание

Диджей караоке-бара «Краб» в крымском городе Щелкино заплатит 40 тысяч рублей за демонстрацию в зале националистической песни с символикой признанного в РФ террористическим нацбата «Азов».
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