Haval объявил о расширении возможностей мультимедийной системы авто

Российские владельцы автомобилей Haval получили доступ к новой версии программного обеспечения. Речь идет о машинах, в комплектацию которых заложена функция обновления «по воздуху» – Over the air, или сокращенно OTA.
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