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Киркорова, Билана и Лолиту снова отменяют – на этот раз “Муз ТВ” и “ВКонтакте”

Киркорова, Билана и Лолиту снова отменяют – на этот раз “Муз ТВ” и “ВКонтакте”

Организаторы “Зимнего SHOW” отменили трансляцию на “МузТВ” и во “ВКонтакте” с Филиппом Киркоровым, Лолитой Милявской и Димой Биланом.

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Комментарии
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Галина Друзина
Единственно  кому я бы дала шанс - это Билан. Он один был прилично одет и очень много помогает детдомам и СВО. А остальных бы выслала из страны с позором.
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12 час.

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