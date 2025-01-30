Россиянам назвали признаки ПТСР

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — это крайне тяжелое психическое состояние, которое практически не проходит самостоятельно и влечет за собой последствия, обозначила клинический психолог, психотерапевт Ксения Савельева.
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