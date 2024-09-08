В Москве начался заключительный день голосования

За ночь проголосовали порядка 100 тысяч человекЗаключительный день голосования на выборах в Мосгордуму, депутатов восьми муниципальных округов ТиНАО и округа Куркино начался штатно, заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии