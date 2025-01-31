Площадь пожара в здании на северо-западе Москвы выросла до 2 тыс "квадратов"

Площадь пожара в здании на территории бывшего машиностроительного завода им. Чернышева на северо-западе Москвы выросла до 2 тысяч «квадратов», оттуда было эвакуировано 300 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
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