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Голос, который знала вся страна, и лицо, которого никто не помнил: почему певица Эльмира Жерздева осталась в тени «Бременских музыкантов»

Голос, который знала вся страна, и лицо, которого никто не помнил: почему певица Эльмира Жерздева осталась в тени «Бременских музыкантов»

В 1973 году у входа в студию звукозаписи, где шла работа над продолжением мультфильма «Бременские музыканты», охрана остановила женщину.

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