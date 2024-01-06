OpenAI наконец готова открыть GPT Store. Это будет магазин чат-ботов

Компания OpenAI анонсировала разработчикам долгожданный запуск магазина чат-ботов GPT Store на следующей неделеРазработчики получили электронные письма от OpenAI, в которых им предлагается еще раз тщательно проверить, соответствуют ли созданные чат-боты на основе ChatGPT правилам компании, а также рекомендуется ознакомиться с обновленными политиками и рекомендациями по использованию бренда GPT.