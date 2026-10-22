У каждого студента наверняка найдется пара историй, которые он рассказывает до сих пор: про неудачный билет, внезапно спасшего кота или преподавателя, который не выдержал и рассмеялся прямо на экзамене.
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