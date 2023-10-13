«Это неизбежно»: в США пришли в ужас из-за катастрофы на Украине

Российские войска обладают необходимыми ресурсами, чтобы легко перейти в наступление на украинском театре военных действий, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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