«Это неизбежно»: в США пришли в ужас из-за катастрофы на Украине

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Комментарии
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Лев Добрый
Наш главный сказал, что МЫ ещё и не начинали, россияне ждут, когда МЫ начнём!👀👍👈😜
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