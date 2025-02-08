Названо главное условие Трампа для переговоров по Украине

Трамп хочет остановить убийства, сказал Келлог Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что главным приоритетом американского лидера является прекращение боевых действий, а уже затем – проведение переговоров.
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