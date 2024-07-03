Центры «Моя работа» и «Моя карьера» подготовили программу тренингов на июль

В июле столичная служба занятости приглашает жителей города на занятия, которые помогут им построить успешную карьеру, найти работу, научиться эффективно презентовать себя, улучшить навыки публичных выступлений и повысить финансовую грамотность.
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