Богачи Франции боятся политической нестабильности

Выборы во Франции и "подвешенный" парламент вызывают у многих из самых богатых жителей страны беспокойство из-за политической и экономической нестабильности, что может вынудить их уехать из страны, предупреждают управляющие капиталом.
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