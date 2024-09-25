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Валентину Матвиенко избрали председателем Совета Федерации

Валентину Матвиенко избрали председателем Совета Федерации

Валентину Матвиенко на пленарном заседании 25 сентября избрали председателем Совета Федерации. Члены верхней палаты российского парламента единогласно поддержали назначение сенатора от исполнительной власти Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко на этот пост.

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