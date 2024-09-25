Валентину Матвиенко избрали председателем Совета Федерации

Валентину Матвиенко на пленарном заседании 25 сентября избрали председателем Совета Федерации. Члены верхней палаты российского парламента единогласно поддержали назначение сенатора от исполнительной власти Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко на этот пост.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии