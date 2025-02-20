В Госдуме предупредили об акциях «беглых нацпредателей»

Участие в приуроченных к годовщине начала спецоперации на Украине акциях «беглых нацпредателей» будет караться по закону, так как эти мероприятия координируются членами экстремистских и нежелательных в России организаций.
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