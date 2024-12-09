"Коричневые грехи предков": Президент Грузии оказалась потомком нацистского пособника

HB

Halszka Brzozowska

На этих политиках очень плохо отражается то, что они продолжают позорное, фашистское дело своих предков. ..Такого уровня политик - какого уровня он ЧЕЛОВЕК.. Мало учиться, нужно еще и развиваться,чтобы быть действительно , намного лучше и мудрее, чем родители ,и быть лучше ,мудрее,чем когда человек родился , пришел в зтот мир ....