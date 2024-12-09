Президент Грузии Саломе Зурабишвили оказалась потомком нацистских пособников. Оба её родных дяди сотрудничали с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.
"Коричневые грехи предков": Президент Грузии оказалась потомком нацистского пособника
Комментарии
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HB
Halszka Brzozowska
На этих политиках очень плохо отражается то, что они продолжают позорное, фашистское дело своих предков. ..Такого уровня политик - какого уровня он ЧЕЛОВЕК.. Мало учиться, нужно еще и развиваться,чтобы быть действительно , намного лучше и мудрее, чем родители ,и быть лучше ,мудрее,чем когда человек родился , пришел в зтот мир ....
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4 час.
ЛС
Лидия Санникова
Гены у бабки гнилые...
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1 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Что-то, видимо, происходит по наследственной линии, закладывается в клетках мозга, в крови, раз это уже не единичные случаи, а целые цепочки выстраиваются... Болезнь такая - русофобия проявляется, плохо лечится! Орешник, правда, - в редких запущенных случаях, помогает! Но американцы возражают, говорят, архитектуру (не понятно какую?) он портит...
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57 мин.
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