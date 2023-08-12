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Рыбакина отыграла у Касаткиной две подачи на матч и вышла в четвертый полуфинал WTA 1000 в сезоне

Елена Рыбакина победила Дарью Касаткину в четвертьфинале турнира в Монреале – 5:7, 7:5, 7:6(8). Матч продолжался 3 часа 27 минут и закончился около трех часов ночи по местному времени.

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