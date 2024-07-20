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Росконтроль назвал лучшие марки сосисок, где чистое мясо и нет сои

Росконтроль назвал лучшие марки сосисок, где чистое мясо и нет сои

Росконтроль назвал лучшие марки сосисок, где чистое мясо и нет сои Юлия ЧелкановаРосконтроль опубликовал результаты своего исследования, в рамках которого были рассмотрены различные марки сосисок, доступных на рынке.

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