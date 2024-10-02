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Царьград

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Затравили в школе, поссорилась с родителями: В Краснодаре третьи сутки ищут 16-летнюю школьницу

Затравили в школе, поссорилась с родителями: В Краснодаре третьи сутки ищут 16-летнюю школьницу

Эля не прижилась в новой школе, у неё был серьёзный конфликт с одноклассниками.В Краснодаре разыскивают 10-классницу Элю.

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