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proavto21

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Haval Jolion 2024: 4800 км личного опыта — комфорт, робот и реальный расход

Haval Jolion 2024: 4800 км личного опыта — комфорт, робот и реальный расход

Решение сменить автомобиль редко даётся легко, особенно когда предыдущая машина в целом устраивала. Но иногда обстоятельства складываются так, что оставаться на старом месте становится просто невозможно физически.

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