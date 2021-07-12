Петр Машеров: что не так с гибелью «конкурента» Андропова

Любители историиПолитикаПетр Машеров: что не так с гибелью «конкурента» Андропова Молва прочила Петра Машерова в преемники Леонида Брежнева. Однако это место хотел занять и Юрий Андропов.Вернуться к статье128НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAIAlex ImenОчень жалко хорошего человека и перспективного руководителя. Он мог изменить судьбу СССР в лучшую сторону. Конкуренты Андропова уходили, как уходили и конкуренты Горби. Случайно или неслучайно, не узнаем никогда.ЕАЕвгений АлексеенкоС вами согласен!Вопросы к Аедропову есть и по Машерову и про Горбачева. Могло быть все иначе,хороший был руководитель,а главное ЧЕЛОВЕК!Альбина КолесниковаВсё это покрыто мраком как и убийство Сталина.Nikita KopitovНаделал делов "архитектор перестройки" пострашнее чем генсек кукурузный,а еще и горби с яковлевым откопал и у власти поставил,вместо того что б закопать ихВШВалерий ШороховВсе перечисленные обстоятельства красноречиво свидетельствуют об убийстве человека; и,сколько помню,об этом говорили сразу после гибели Машерова...Сергей ДмитриевАндропов и Ко годами созерцали немощь ЛИБа и не выполнили своих обязанностей, как главные стражи безопасности страны. В результате передача эстафетной палочки власти прошла аврально, с падением палочки. После делового обсуждения Машеров мог бы заменить Брежнева лет за пять до гибели. Обстоятельтва ДТП напоминают "инцидент" после ВОВ с председателем еврейского антифашисткого комитета М....Vladimir LioubimcevЯ, когда только услышал сообщение о том, что "в автокатастрофе погиб Машеров", Тут же заявил: "ЭТО ЕГО УБИЛИ"... И уже после перестройки об этом же стала говорить дочь Петра Машерова. Оказалось, я был прав.Vladimir LioubimcevЗа несколько лет до того, как Машеров погиб, я был в Белоруссии. В сентябре 1974 года... И видел то, что Машеров делал для белорусов. Какие были дороги, какой товар был в магазинах не только Минска, но и в любой, даже самой малой деревне. В сравнении с Украиной, не говоря уже о РСФСР, в белорусских магазинах БЫЛО ВСЕ!! Без дефицита и очередей... И я хорошо помню, как склоняли Машерова на всех высших московских уровнях и по всему Союзу, какой он "такой-пересякой", чуть ли не оторва... . ЭТО ЕГО УБРАЛИ ЖЛОБЫ, которые уже готовили СССР к развалу. Думаю, что и Брежнев в этом участвовал, не только Андропов. А " автокатастрофа" была подстроена. В дальнейшем водителя той грузовой автомашины, уничтожили.Феликс Гузману П. М. Машерова правой рукой был Мазуров К. Т. хозяйство держалось на нем , Б.С.С.Р в отличие от других республик не пользовалась дотациями из союзного бюджета. Всего как тут пишут не было снабжался прекрасно только Минск , нам обещали . что с вводом в строй Могилевского лавсанового комбината крупнейшего по тем временам в мире , республику переведут на первую категорию по снабжению , но увы приехал в Могилев господин Косыгин и все осталось как и было хотя комбинат запустили по полной программе. А охранника в машине П.М. Машерова не было с ним ехал знаменитый летчик Беда к сожалению не помню его инициалов. А виновник аварии сидел в могилевской тюрьме все кто с ним общался говорили обычный колхозный водила , если все подстроили то похоже на высший пилотаж. А мы все были в то время не просто в трауре даже слов нет . а потом еще и Мазурова забрали в Москву и пошло поехало все в никуда.ВАВладимир АкуловО СМЕРТИ МАШЕРОВА /// В 1980г. все лето лили дожди. Наш филфак Белгосуниверситета как раз находился рядом с зданием ЦК компартии Белоруссии... В Минске... В июне этого дождливого лета у нас была сессия в БГУ. Выхожу на Центральную площадь ... Сейчас эта площадь называется площадь Независимости... Вижу : из-за поворота на площадь на огромной скорости вылетает черный правительственный ЗИЛ Машерова... И черная машина мчится прямо в поток машин на проспекте Ленина... Ведь водитель Машерова был уверен , что для него включен *зеленый*... Но для Машерова еще не был включен *зеленый*! Молоденький постовой милиционер как-то замешкался в своей милицейской будке на перекрестке... В 1980г . еще не было такой быстрой электронной связи , как сейчас... Я в изумлении остановился на тротуаре , как раз на перекрестке... Сейчас будет авария! Наконец , для машины Машерова включили *зеленый*... Но машины на проспекте Ленина продолжали двигаться... Законы инерции ведь не отменишь... Машина Машерова начала тормозить, замедляться ... Но все равно она ехала очень быстро...Машина неслась прямо в поток автомобилей на перекрестке...ВАВладимир АкуловБелая волга охраны Машерова сзади , слева обогнала машину Машерова и подставила свой левый бок потоку машин слева от охраняемого черного лимузина ... Но все водители на проспекте уже заметили машину Руководителя ... Все начали тормозить... Тормоза автомобилей визжали , словно циркулярные пилы! К счастью , машины не столкнулись. На перекрестке для Машерова в потоке машин открылось свободное пространство... И машина вождя удачно проскочила опасный перекресток... Я остался стоять около милицейской будки постового ГАИ...Из любопытства... В будке раздался звонок ... И перепуганный молодой милиционер , весь бледный побежал в здание ЦК рядом ... Было видно , что его вызвали наказать за несвоевременное включение *зеленого* для руководителя... Теперь вспоминаю ... Подумалось тогда : так опасно ездить нельзя... И 4 октября 1980г. Машеров разбился... Вряд ли это был заговор.lora karlashоднако слишком много случайностей ...и вряд ли - только стечение обстоятельств.Комментировать
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