Алексей Колыбняк: "Дети должны проникнуться мыслью о непременной победе добра над злом"

Дети должны читать поучительные сказки и проникнуться мыслью о непременной победе добра над злом. Об этом рассказал в интервью молдавский художник-график, заслуженный мастер искусств РМ Алексей Колыбняк, который проиллюстрировал немало детских книг известных молдавских писателей, а в 2006 году ему вручили в Китае так называемую «Малую Нобелевскую премию» - Почетный диплом Международного совета .