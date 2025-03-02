«Возвращение на международные старты может случиться в любой момент»

Легендарная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева в 2018 году завершила карьеру спортсменки, но продолжает следить за главными соревнованиями в своём виде спорта, в том числе на территории своей страны и в России, где выступают лучшие наши представители, которых с 2022 года отстранили от международных соревнований.