«Возвращение на международные старты может случиться в любой момент»

Легендарная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева в 2018 году завершила карьеру спортсменки, но продолжает следить за главными соревнованиями в своём виде спорта, в том числе на территории своей страны и в России, где выступают лучшие наши представители, которых с 2022 года отстранили от международных соревнований.
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