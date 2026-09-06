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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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СКА Басты сыграет против ФК «10» Мусагалиева во 2-м туре Кубка Медиалиги

Кубок Лиги, 2-й тур 6 сентября, воскресенье СКА – ФК «10» . Начало в 20:00 Матч пройдет в Москве на стадионе Cosmos Arena.

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