Можно ли выбрасывать в мусорку обрезанные ветки: какой мусор коммунальные службы заберут, и что обязаны вывозить Ольга БезродняяЧастники, порой, обрезанные ветки деревьев выбрасывает в общую мусорку или в контейнеры, но правомерно ли такое действие и можно ли от них избавляться таким способом.