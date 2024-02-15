Серебро начнут добывать в Забайкалье

В Забайкалье начнут добывать серебро. Департамент по недропользованию по ДФО разместил информацию о госзакупке на поиск серебросодержащего полиметаллического оруденения на территории Чашинской площади (Калганский и Нерчинско-Заводской район).
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